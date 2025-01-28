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АНАЛІТИКА

Дубай запідозрив швейцарського банкіра у відмиванні грошей з Росії

 

Фінансове управління Дубайського міжнародного фінансового центру (DFSA) влітку 2024 року наклало штраф на приватного банкіра з арабського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Пітера Георгіу на майже $1 млн за введення в оману й обман, а також співучасть у порушеннях власного роботодавця.

Видання The Moscow Times з'ясувало, що рішення пов'язане з обслуговуванням російських грошей.

Розслідування регулятора виявило, що банкір із червня 2018 року до жовтня 2021 року обходив систему протидії відмиванню грошей у процесі обслуговування групи з понад 10 компаній, що належать засновнику неназваного російського фінансового конгломерату, кіпрському політику, а також колишньому футболісту, який проживає на Кіпрі.

Ці компанії проводили одна з одною численні операції обсягом майже $124 млн. Пітер Георгіу розповів, що зустрічався з багатим росіянином і футболістом на Кіпрі, в Москві або в Дубаї, обговорював питання щодо ведення рахунків компаній футболіста зі співробітниками російського бізнесмена. Виходячи з цього, регулятор дійшов висновку, що колишній футболіст був лише номінальним власником компаній і не був їх вигодонабувачем.

Футболіст видавав компаніям російського мільярдера позики в мільйони доларів, а також продавав йому зі своїх компаній у Гонконгу IT-обладнання, очищувачі повітря та води, 3D-принтери й індустріальні швейні машини на суму майже $40 млн.

Також у справі фігурує кіпрська "політично значуща особа" (PEP - зазвичай чинні та колишні чиновники). З рахунку футболіста та компанії кіпрського PEP було здійснено три платежі на загальну суму понад $2,25 млн. Два з них, майже $2,1 млн, були пов'язані з купівлею нерухомості в ОАЕ, а третій платіж у розмірі $145 500 було переведено компанії, контрольованій партнером російського мільярдера.

Платежі з цього рахунку, мабуть, були першими внесками за купівлю 12 об'єктів нерухомості у відомого девелопера в Дубаї.

Про партнера мільярдера у справі зазначено, що він пов'язаний із Росією та продав земельну ділянку в Москві. Всі вищевказані рахунки були класифіковані банком Mirabaud як високоризикові, а політика банку забороняла проводити комерційні платежі за рахунками клієнтів із високим рівнем ризику та забороняла клієнтам PEP отримувати платежі від третіх осіб.

За період, що був у фокусі розслідування, банкір провів заборонених операцій на суму $40 млн на підставі суперечливих підтверджувальних документів. Зазначені операції мали ознаки, що відповідають схемам із відмивання грошей. Банк Mirabaud заробив на них понад $1,5 млн у вигляді комісійних.

У справі не вказано, хто саме з російських бізнесменів є учасником цих операцій.

В останні роки інтерес до інвестицій у європейський футбол у заможних росіян різко впав, але активність на Кіпрі досі зберігав власник мережі магазинів Fix Price Сергій Ломакін, зазначає Moscow Times. У 2017 році він купив футбольний клуб FC Paphos та в партнерстві з колишньою зіркою мадридського "Реала" Мічеллом Сальгадо навесні 2024 року зміг виграти Кубок Кіпру з футбольним клубом FC Paphos.

Пресслужба Fix Price зазначила, що контактів і відносин зі згаданим банкіром та банком Mirabaud у Сергія Ломакіна та/або його компаній не було й немає.

Швейцарський банк Mirabaud, заснований у 1819 році, до середини минулого року управляв активами на суму понад $30 млрд і нині входить до 15 найбільших банків Швейцарії.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ОАЕ, Росія
 

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