У ЄС погодили дорожню карту послаблення санкцій щодо Сирії

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили дорожню карту щодо послаблення санкцій проти Сирії. Як передає агенція Reuters, про це у понеділок, 27 січня, повідомила верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас.

"Хоча ми прагнемо рухатися швидко, зняття санкцій може бути скасоване, якщо будуть зроблені неправильні кроки", - наголосила Каллас.

Євросоюз під час правління у Сирії Башара Асада запровадив низку санкцій, спрямованих як проти окремих осіб, так і проти економічних секторів Сирії, включаючи заборону на експорт сирійської нафти та обмеження доступу до світових фінансових каналів. Втім, європейські країни почали переоцінювати свій підхід до Сирії після того, як у грудні Асада усунули з посади президента повстанці на чолі з ісламістським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ).

Уряди країн ЄС хочуть допомогти розпочати відновлення Сирії. Але в багатьох столицях країн Євросоюзу також наголошують, що ЄС повинен застосовувати поступовий і зворотній підхід, щоб зберегти важелі впливу, заохочуючи нову владу в Дамаску поважати фундаментальні права і впроваджувати інклюзивну політику, додає Reuters.

Напередодні зустрічі в понеділок дипломати з 27 країн ЄС рекомендували вжити швидких заходів для призупинення обмежень у таких секторах, як енергетика і транспорт. Тепер посадовці працюватимуть над технічними деталями послаблення санкцій, перш ніж призупинення може бути юридично затверджено.