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Трамп і Моді провели першу розмову, зокрема говорили про війну в Україні
09:15 28.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у першій телефонній розмові обмінялися думками щодо російської війни проти України та підтвердили готовність спільно працювати для її завершення.
Про це повідомляє офісу глави уряду Індії, передає Укрінформ.
«Обидва лідери обмінялися думками щодо глобальних проблем, включаючи ситуацію на Близькому Сході та в Україні й підтвердили свою прихильність працювати разом для сприяння глобальному миру, процвітанню та безпеці», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Моді привітав Трампа з другим терміном на посаді 47-го президента США та обговорив з американським лідером різні аспекти двостороннього стратегічного партнерства, а також заходи для його розвитку, зокрема у сферах технологій, торгівлі, інвестицій, енергетики та оборони.
У пресрелізі Білого дому про обговорення війни в Україні не згадується, а наголошується на розвитку стратегічного партнерства Вашингтона і Нью-Делі та збільшенні постачання американської зброї й військової техніки до Індії.
«Президент підкреслив важливість нарощування закупівель Індією американського обладнання у сфері безпеки та просування до справедливих двосторонніх торгівельних відносин», - зазначається в повідомленні.
Американська сторона також повідомила, що Трамп і Моді обговорили низку регіональних питань, включаючи безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході та в Європі.
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