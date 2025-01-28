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Сенат підтримав кандидатуру Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США
08:52 28.01.2025 |
Верхня палата Конгресу США схвалила призначення Скотта Бессента на посаду міністра фінансів в уряді президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Кандидатуру Бессента підтримали 68 сенаторів, у тому числі частина представників Демократичної партії, проти висловилися 29 законодавців. Троє демократів не голосували.
Під час слухань у профільному комітеті щодо затвердження на посаді Бессент заявив, що Росія повинна очікувати суворіших санкцій, у тому числі в нафтовому секторі, і це має підштовхнути її до переговорів про мир в Україні.
«Якщо будь-хто з представників російської влади спостерігає за цими слуханнями, вони мають знати: в разі мого затвердження на посаді - і якщо президент Трамп вимагатиме цього в рамках своєї стратегії припинення війни в Україні, - я на 100% підтримаю посилення санкцій, особливо проти російських нафтових компаній, до рівня, який посадить РФ за стіл переговорів», - заявив тоді Бессент.
Мільярдер Скотт Бессент - менеджер хедж-фонду та інвестор, перший відкритий гей, призначеним керівником міністерства в уряді Трампа.
Він став п'ятим кандидатом на високу посаду в новому уряді США, який отримав схвалення Сенату після інавгурації Дональда Трампа. Раніше законодавці висловили свою підтримку призначеним на посади держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, міністра оборони Піта Хегсета й міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем.
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