Сенат підтримав кандидатуру Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США

Верхня палата Конгресу США схвалила призначення Скотта Бессента на посаду міністра фінансів в уряді президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Кандидатуру Бессента підтримали 68 сенаторів, у тому числі частина представників Демократичної партії, проти висловилися 29 законодавців. Троє демократів не голосували.

Під час слухань у профільному комітеті щодо затвердження на посаді Бессент заявив, що Росія повинна очікувати суворіших санкцій, у тому числі в нафтовому секторі, і це має підштовхнути її до переговорів про мир в Україні.

«Якщо будь-хто з представників російської влади спостерігає за цими слуханнями, вони мають знати: в разі мого затвердження на посаді - і якщо президент Трамп вимагатиме цього в рамках своєї стратегії припинення війни в Україні, - я на 100% підтримаю посилення санкцій, особливо проти російських нафтових компаній, до рівня, який посадить РФ за стіл переговорів», - заявив тоді Бессент.

Мільярдер Скотт Бессент - менеджер хедж-фонду та інвестор, перший відкритий гей, призначеним керівником міністерства в уряді Трампа.

Він став п'ятим кандидатом на високу посаду в новому уряді США, який отримав схвалення Сенату після інавгурації Дональда Трампа. Раніше законодавці висловили свою підтримку призначеним на посади держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, міністра оборони Піта Хегсета й міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем.