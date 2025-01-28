Євросоюз перерахував Молдові €30 мільйонів для закупівлі газу

Європейський Союз виділив Молдові 30 мільйонів євро для закупівлі та транспортування газу, щоб забезпечити потреби країни протягом зимового періоду.

Про це сьогодні в Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У розпал зими Кремль використовує енергію також для шантажу Молдови. Тож сьогодні у відповідь Європейський Союз вирішив надати 30 мільйонів євро, щоб допомогти Молдові закупити та транспортувати газ. На піку зими Кремль також використовує різні інші інструменти для тиску. Нам потрібно буде відновити постачання електроенергії та обігріву для більше сотні тисяч людей у Молдові», - наголосила Каллас.

За її словами, в часи скрути ЄС завжди підтримує друзів.

Як повідомляв Укрінформ, російський Газпром 28 грудня заявив, що припиняє постачання газу до Молдови через нібито борги з боку компанії Moldovagaz. У зв'язку з цим «влада» самопроголошеного Придністров'я запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі.

Молдавська ДРЕС із 1 січня перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі. Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Кремль у провокуванні енергетичної кризи у придністровському регіоні та наголосила, що Кишинів не перешкоджає постачанню російського газу до сепаратистського анклаву.

Під час візиту Маї Санду до Києва Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відправити фахівців на Молдовську ДРЕС для налагодження її роботи на іншій марці вугілля та для збільшення вироблення електроенергії з 220 мегават до 2 гігават.

Сьогодні у Брюсселі відбулася зустріч міністрів закордонних справ європейських країн у форматі Ради ЄС. Керівник зовнішньополітичного відомства України Андрій Сибіга доєднався до дискусії в форматі відеоконференції під час обговорення ситуації в Україні.