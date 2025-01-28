Казахстан почав експортувати нафту з Кашагану через Азербайджан в обхід Росії

Казахстан відправив до Азербайджану перший танкер із нафтою з родовища Кашаган для транспортування трубопроводом Баку - Тбілісі - Джейхан. Про це національна нафтогазова компанія "КазМунайГаз" повідомила в понеділок, 27 січня.

"Перша партія нафти з Кашагана відправлена в порт Баку. Казахстанський танкер Taraz з кашаганською нафтою вийшов з порту Актау до Баку. [...] Далі нафту буде транспортовано трубопровідною системою Баку - Тбілісі - Джейхан (БТД) до Середземного моря", - сказано в повідомленні.

З метою диверсифікації маршрутів експорту нафти Казахстан почав постачання БТД минулого року. Держнафтокомпанія Азербайджану SOCAR і КазМунайГаз підписали договір про транспортування 1,5 млн тонн казахстанської нафти на рік цією магістраллю.

У березні 2024 року між КМГ і SOCAR укладено угоду про поетапне збільшення транзиту нафти через територію Азербайджану до 2,2 млн тонн на рік.

Тоді ж відбулося перше тестове відправлення нафти з Кашаганського родовища через Каспійське море до Азербайджану. Прямого виходу до світового океану Казахстан не має.

У листопаді 2024-го міністр енергетики Алмасадам Саткалієв заявив, що Казахстан вивчає можливість збільшення щорічного обсягу постачання нафти трубопроводом БДТ до 20 млн тонн.

Збільшення транзиту нафти через БДТ дозволить Казахстану скоротити більш ніж 80% постачання, що йде через Росію.

Довідка

Розташоване на казахстанському шельфі Каспійського моря біля міста Атирау нафтове родовище Кашаган вважається одним із найбільших у світі, відкритих за останні десятиліття. Його запаси оцінюють від 9 до 13 млрд барелів нафти.

Комерційний видобуток, що ведеться з допомогою штучних островів, на Кашагані розпочався восени 2016 року.



