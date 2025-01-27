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В Ірані представили надважкий безпілотник «Газа»
17:06 27.01.2025 |
Аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану представили надважкий безпілотник «Газа» і продемонстрували його можливості.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє IRNA.
Згідно з повідомленням, дрон «точно знищив вісім цілей під час комбінованої операції на навчаннях "Міць Великого пророка"».
Зазначається, що безпілотник «Газа» має розмах крила у 22 метри і злітну масу 3100 кілограмів. Дрон може перебувати у повітрі 35 годин і досягати крейсерської швидкості 350 км/год.
Вантажопідйомність нового БпЛА становить щонайменше 500 кілограмів і до 13 бомб. Дальність польоту безпілотника «Газа» - 1000 кілометрів, радіус дії - 4000 кілометрів.
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