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АНАЛІТИКА

Пекін звинуватив ЦРУ у спробі зробити Китай «цапом відбувайлом» за епідемію COVID-19

 

Китай вважає висновки Центрального розвідувального управління США про «більшу ймовірність» витоку з інституту вірусології в Ухані як причину пандемії COVID-19 політизованими та спрямованими на дискредитацію країни.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи оновлені висновки ЦРУ про походження коронавірусу, передає кореспондент Укрінформу.

«Відстеження походження коронавірусу та причин пандемії COVID-19 є науковою справою, будь-яке судження щодо цього має прийматися науковцями в науковому дискурсі», - сказала Мао.

Вона зазначила, що експерти спільної місії ВООЗ і Китаю, після тривалого дослідження наукової інформації та відвідин лабораторії в інституті Уханя й поглибленого спілкування з його науковцями, дійшли висновку, що витік із лабораторії в Ухані «дуже малоймовірно» міг бути причиною пандемії.

«Цей висновок був визнаний міжнародною спільнотою, зокрема, науковою спільнотою, тож Сполученим Штатам потрібно негайно припинити політизацію дослідження причин пандемії COVID-19 і не використовувати це як зброю для нападок та не намагатися зробити «цапами відбувайлами» інших», - заявила дипломатка.

Вона додала, що натомість американська сторона повинна якнайшвидше відреагувати на занепокоєння міжнародної спільноти та поділитися із ВООЗ даними своїх досліджень про перші випадки захворювання у США, а також прояснити питання американських біологічних лабораторій.
Ключові теги: США, Китай
 

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