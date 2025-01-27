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АНАЛІТИКА

Третій рік у мінусі: промислові прибутки Китаю скоротилися у 2024 році

 

Прибутки промислових компаній Китаю впали третій рік поспіль у 2024 році, що підкреслює нагальну необхідність для політиків посилити підтримку економіки, яка стикається з митними загрозами з боку адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними Національного бюро статистики (НБС), промисловий прибуток в грудні виріс на 11% в порівнянні з тим же місяцем минулого року після падіння на 7,3% в листопаді.

За весь рік прибутки промислових компаній впали на 3,3%, продовживши падіння на 4,7% за період з січня по листопад. Це порівняно з падінням на 2,3% у 2023 році.

Згідно з офіційними даними, у 2024 році відпускні ціни на промислових підприємствах знижувалися другий рік поспіль, що призвело до скорочення прибутків корпорацій та доходів робітників.

Експорт набрав обертів у грудні, частково завдяки тому, що заводи поспішали вивезти запаси за кордон, готуючись до підвищених торгових ризиків за президентства Трампа.

Прибутки державних компаній у 2024 році впали на 4,6%, іноземних - на 1,7%, а приватних - на 0,5%.
За матеріалами: Економічна правда
 

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