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АНАЛІТИКА

Вучич: «Я не буду вводити санкції ні проти Росії, ні проти інших друзів»

 

Президент Сербії Александар Вучич під час мітингу у місті Ягодина заявив, що не буде вводити санкції ні проти Росії, ні проти "інших друзів".

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

У п'ятницю, 24 січня, Вучич заявив, що під час перебування на посаді не буде вводити санкції проти Росії.

"Я не буду вводити санкції ні проти Росії, ні проти інших друзів", - сказав він.

Вучич анонсував, що "матиме братерські та дружні стосунки" з Росією та Китаєм, а найближчими днями поговорить із очільником Кремля Владіміром Путіним, щоб вирішити ситуацію щодо санкцій США щодо сербської нафтової промисловості.

"Сила Сербії полягає в нашій автономії та незалежності. Давайте захистимо наше коріння, але також і наше майбутнє", - заявив президент Сербії.

Зазначимо, сербська компанія "Нафтова промисловість Сербії" NIS опинилася серед низки компаній, які потрапили під останній раунд санкцій США, спрямованих проти російського нафтового сектора.

У відповідь на це він заявив, що переговорить з господарем Кремля після цього, адже акціонером NIS є російський "Газпром".

Нещодавно Вучич заявив, що офіційно запропонує свою країну для проведення очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним.
 

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