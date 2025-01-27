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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Угорщина з умовою погодилась на продовження санкцій проти РФ

 

Угорщина погодилась на продовження санкцій проти РФ терміном ще на пів року в обмін на заяву ЄС, що стосується занепокоєння Будапешта щодо "енергетичної безпеки".

Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних європейських дипломатів, пише "Європейська правда".

Видання нагадує, що угорський прем'єр Віктор Орбан тримав у напрузі ЄС, погрожуючи заблокувати продовження санкцій проти Росії, включаючи заморожування її фінансових активів.

Один з дипломатів ЄС заявив, що, блокуючи санкції, Угорщина "грає з вогнем" і "закладає бомбу в трансатлантичні відносини".

Водночас двоє європейських дипломатів розповіли, що в останню хвилину було укладено угоду, яка відверне загрозу з боку Угорщини зірвати продовження санкцій.

Очікується, що Будапешт відступить в обмін на заяву, що стосується занепокоєння Угорщини щодо "енергетичної безпеки".

Погодження продовження санкцій, як очікується, буде офіційно оформлене під час зустрічі міністрів закордонних справ, яка розпочнеться в Брюсселі о 10 ранку за місцевим часом.

Джерела агентства Bloomberg також розповіли, що Угорщина готова зняти свою незгоду з продовження санкцій.

За словами одного зі співрозмовників, ЄС надасть кілька запевнень у заяві, що стосується енергетичної безпеки.

У заяві буде підтверджено зобов'язання допомогти Україні відновити і стабілізувати її інфраструктуру, а також вирішити питання постачання газу і нафти.

Паралельно ЄС вже працює над наступним пакетом санкцій, але посадовці вже готуються до опору з боку Будапешта. В ЄС сподіваються ухвалити ці заходи наступного місяця.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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