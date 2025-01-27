У трьох країнах Європи створять центри повернення для українських біженців

У Чехії розглядають можливість створення центрів повернення для українців, які були змушені виїхати через війну. Подібні проєкти вже обговорювалися з Німеччиною та Польщею. Про це повідомило чеське видання Deník N з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Чехії.

Ці центри мають допомогти біженцям повернутися на батьківщину та слугувати культурними й громадськими осередками - українці зможуть отримати у центрах підтримку та ресурси для адаптації. Чехія стане третьою країною, де Україна розглядає можливість створення таких центрів.

Обговорення цього питання відбудеться наступного тижня під час візиту до Чехії віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова, відповідального за роботу з українцями за кордоном.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, зараз у країні перебувають близько 390 000 українців із тимчасовим захистом. Водночас міністр внутрішніх справ Віт Ракушан раніше заявив, що приблизно 60% біженців планують залишитися в Чехії навіть після завершення війни.

Минулого тижня Чернишов заявив, що Україна готова приймати своїх громадян, які повертаються з-за кордону, зокрема для роботи в оборонній промисловості, де їм обіцяють бронь.

Німеччина залишається країною з найбільшою кількістю українців зі статусом тимчасового захисту (1,11 млн осіб, 26,9% від загальної кількості в ЄС). Далі йдуть Польща (976 205 осіб, 23,7%) і Чехія (369 610 осіб, 9%).