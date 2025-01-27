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АНАЛІТИКА

Зеленський: Ми готові транспортувати газ з Азербайджану

 

Україна готова транспортувати газ з Азербайджану.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спільного із президенткою Молдови Маєю Санду спілкування із представниками ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

«Щодо газу. Як ми говорили (із президентом Азербайджану Ільхамом (Алієвим - Ред.) у Швейцарії, у нього реальний видобуток сьогодні дуже великий - десь 40 мільярдів кубів, він використовує близько 14-15 мільярдів. Експорт в Азербайджану дуже великий - ескпортні спроможності близько 25 мільярдів кубів. Ми з ним говорили про те, щоб він міг експортувати через Україну. Він експортує свій газ у багато країн і може використовувати нашу інфраструктуру, якщо дійсно іншим країнам у Східній Європі у тому числі потрібен газ», - підкреслив Зеленський.

Президент підкреслив, що продовження контракту про експорт російського газу не буде. «Юридично ми нічого не порушуємо, по моралі ми абсолютно праві. Ми не даємо заробляти рускім. Дати заробити на своєму видобутку азербайджанцям - із задоволенням», - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня 2024 року завершилася дія транзитного контракту на транспортування російського газу до Європи через ГТС України.
 

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