Швеція затримала судно за підозрою в пошкодженні кабелю на Балтиці

Служба державної безпеки Швеції (СЕПО), яка проводить розслідування імовірного пошкодження кабелю зв'язку з Латвією в Балтійському морі, затримала судно, яке підозрюється в цьому злочині.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні СЕПО.

Зазначається, що цей інцидент на сьогодні кваліфікується як диверсія. У рамках попереднього розслідування вжито низку заходів, зокрема арештовано судно, яке може бути причетним до диверсії.

«Служба державної безпеки проводить розслідування, оскільки може йтися про серйозний злочин, спрямований, принаймні частково, проти інтересів Швеції», - поінформували правоохоронці.

У СЕПО додали, що тісно співпрацюють у цій справі з береговою охороною, Збройними силами та управлінням поліції.