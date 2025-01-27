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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Латвія заявила про пошкодження підводного кабелю у Балтиці

 

У Балтійському морі у неділю, 26 січня, пошкоджений підводний оптоволоконний кабель державного акціонерного товариства "Латвійський державний радіотелевізійний центр" (LVRTC). Як передає Reuters, про це повідомила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня після позачергового засідання уряду цього дня.

"Ми визначили, що, найімовірніше, є зовнішні пошкодження, і вони значні", - заявила глава уряду у Ризі і додала, що військово-морські сили (ВМС) Латвії направили патрульний катер для перевірки судна, підозрюваного в причетності до події.

Латвія координує свої дії з НАТО і країнами регіону Балтійського моря для з'ясування обставин, повідомила Сіліня в окремому пості на X.

Два інших судна в цьому районі також підлягають перевірці, заявили у ВМС Латвії.

Швеція долучається до розслідування інциденту

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна тісно співпрацює з Латвією і НАТО. "Швеція надасть важливі сили і засоби для розслідування підозрюваного інциденту", - заявив Крістерссон у дописі в соцмережі X.

Речник Шведського управління пошти і телекомунікацій заявив, що йому відомо про цю ситуацію, але він не має жодних коментарів.

Кабель пролягає на глибині понад 50 метрів

Раніше у неділю у LVRTC заявили, що система моніторингу передачі зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс - Готланд (Швеція).

Нині LVRTC продовжує надавати послуги за допомогою інших маршрутів передачі даних. Зазначається, що на даний момент можлива затримка швидкості передачі даних, але здебільшого це не торкається кінцевих користувачів у Латвії.

Враховуючи, що кабель прокладено дном Балтійського моря на глибині понад 50 метрів, тип пошкодження буде визначений лише тоді, коли почнуться роботи з ремонту кабелю.

Інциденти з кабелями у Балтійському морі

Нагадаємо, у листопаді 2024 року зазнали пошкоджень два телекомунікаційні кабелі в Балтійському морі, що з'єднують сусідні Швецію і Литву. Підозри швидко впали на китайське судно Yi Peng 3, яке, згідно із сайтами відстеження суден, пропливало над кабелями приблизно в той самий час, коли вони були пошкоджені. Згодом Швеція заявила, що Китай відхилив запит прокуратури на проведення розслідування щодо цього судна, і що воно покинуло цей район.

Тоді ж стало відомо про пошкодження кабелю зв'язку фінської компанії Cinia, що прокладений в Балтійському морі паралельно "Північному потоку" та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

3 грудня шведська радіостанція Sveriges Radio повідомила про те, що у балтійському регіоні знову пошкоджено інтернет-кабель, цього разу - між Фінляндією та Швецією.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Латвія
 

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