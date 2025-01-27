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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЦРУ змінило думку щодо причин появи COVID-19, - NYT

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[/thumb]Центральне розвідувальне управління США змінило свою думку щодо причин спалахну коронавірусу COVID-19. Американська розвідка тепер схиляється до витоку коронавірусу з китайської лабораторії в Ухані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання The New York Times.

Як зазначає NYT, американська розвідка роками заявляла, що не має достатньо інформації, щоб зробити чіткий висновок, яким шляхом виникла пандемія COVID-19. Було дві основні версії - виникнення вірусу природнім шляхом на ринку в Ухані або випадковий витік з уханської дослідницької лабораторії.

Але, за даними NYT, цього тижня ЦРУ видало нову оцінку, в якій аналітики схиляються до теорії про витік із лабораторії. Зміна позиції, як розповіли виданню неназвані посадовці, не пов'язана з якимись новими розвідданими. Але аналіз частково спирається на вивчення умов у лабораторіях високого рівня безпеки в Ухані до початку пандемії.

Водночас речниця ЦРУ заявила, що інша теорія (про ринок) залишається ймовірною теж, а тому управління продовжить оцінювати будь-яку нову достовірну розвідувальну інформацію, яка стане доступною.

Новий директор ЦРУ Джон Реткліфф, який днями пройшов затвердження в Сенаті, давно схилявся до теорії про витік з лабораторії, але, як пише NYT, зміна позиції управління не пов'язана з цим. Як розповіли посадовці, нова оцінка готувалася вже певний час.

Однак інший посадовець сказав NYT, що рішення розсекретити та оприлюднити новий аналіз прийняв саме Реткліфф. Проте нову оцінку агентство зробило з "низьким рівнем впевненості", що означає фрагментарність і неповноту наявної інформації розвідки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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