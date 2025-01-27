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АНАЛІТИКА

Трамп сказав, куди може бути його перша закордонна поїздка у якості президента США

 

Президент США Дональд Трамп припустив, куди може відбутися його перша закордонна поїздка під час другого президентського терміну. За його словами, на порядку денному Саудівська Аравія і Велика Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це може бути Саудівська Аравія. Це може бути Велика Британія. Традиційно це була Велика Британія. Але минулого разу я поїхав до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити товари зі Сполучених Штатів на суму 450 мільярдів доларів... Якби ця пропозиція була правильною, я б зробив це знову", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Також він анонсував, що "протягом наступних 24-х годин" має намір поговорити з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, після чого похвалив свого колегу.

CNN нагадало, що першою зупинкою Трампа за кордоном як президента 2017 року став Ер-Ріяд (столиця Саудівської Аравії), у рамках десятиденного турне п'ятьма країнами Близького Сходу і Європи.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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