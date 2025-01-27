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Трамп підтвердив обіцянку скасувати у США податки на чайові
09:40 27.01.2025 |
У суботу, 25 січня, президент США Дональд Трамп провів мітинг у штаті Невада. Виступаючи в Лас-Вегасі, місті, де домінує індустрія гостинності та послуг, він повторив свою обіцянку скасувати податки на доходи від чайових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми вам це забезпечимо. Отже, якщо ви працівник ресторану, офіціант, паркувальник, носій, бармен, один із моїх кедді або будь-який інший працівник, який має чайові - ваші чайові будуть на 100% вашими", - заявив Трамп.
Як пише Bloomberg, ця пропозиція є однією з багатьох податкових ініціатив, на яких новообраний президент США будував свою передвиборчу кампанію. Він також виступив з ідеями знизити корпоративну ставку, скасувати податки на виплати із соціального забезпечення, звільнити від податків оплату понаднормової роботи і збільшити граничну суму податкових відрахувань для штатів і місцевих органів влади.
"І все це на додаток до продовження терміну дії пільг із його епохального пакета, ухваленого у 2017 році", - додало видання.
Дональд Трамп стверджує, що його податкові зміни окупляться, стимулюючи економічне зростання США, і що його обіцянка запровадити всеосяжні мита на іноземні товари забезпечить додаткові доходи.
Водночас, податкова програма президента США має високу ціну - продовження податкових пільг, що спливають, обійдеться в 4,6 трильйона доларів - і законодавцям, ймовірно, доведеться зробити складний вибір, оскільки вони хочуть схвалити широкий податковий пакет.
Нагадаємо, близько тижня тому кандидат Трампа на пост глави Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що країна може зіткнутися з економічною катастрофою та історичним зростанням податків.
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