FT розповіла про агресивну розмову Трампа з прем'єркою Данії

[thumb=left][/thumb]Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен минулого тижня наголосив на серйозності своїх намірів придбати Гренландію, написало 24 січня видання Financial Times.

За його даними, отриманими від європейських високопосадовців, Трамп вів розмову на підвищених тонах. "П'ять чинних і колишніх високопоставлених чиновників Європейського Союзу, повідомлених про дзвінок, заявили, що розмова пройшла дуже погано", - пише FT.

Трамп нібито поводився агресивно і був налаштований на конфронтацію, попри пропозиції Фредеріксен посилити співпрацю Данії та США щодо військових баз і розробки корисних копалин.

За словами одного з колишніх данських чиновників, Трамп пригрозив вжити проти Данії особливих заходів, якщо вона відмовиться продавати Гренландію, наприклад запровадити підвищені мита на певні товари. Співрозмовник зазначив, що данці "просто в шоці" від дій Трампа.

Тим часом офіс Фредеріксен на запит FT про коментар заявив, що "не визнає інтерпретацію розмови, надану анонімними джерелами".

Публічно відомо, що спілкування тривало 45 хвилин. Білий дім не публікував пресрелізу, зі свого боку Фредеріксен розповіла, що дала зрозуміти: Гренландія "не продається", незважаючи на "великий інтерес" США.

"Подробиці телефонної розмови, ймовірно, посилять побоювання європейців, що повернення Трампа до влади призведе до ще більшої напруги в трансатлантичних відносинах, ніж будь-коли, оскільки президент США чинить тиск на союзників, змушуючи їх віддавати території. Трамп почав свій другий термін, думаючи про потенційне захоплення Гренландії, Панамського каналу і навіть Канади", - пишуть автори.

Претензії Трампа на Гренландію

Незадовго до вступу на посаду президента США Трамп заявив, що Гренландія потрібна США з міркувань національної безпеки. "Я говорю про захист вільного світу. У вас всюди китайські кораблі. У вас всюди російські кораблі", - сказав він на одній з пресконференцій.

Під час першого президентського терміну Трамп уже пропонував Данії купити острів. Тоді данська влада різко відкинула його пропозицію. Фредеріксен назвала її "абсурдною", через що президент США навіть скасував поїздку до Данії.

Зі свого боку прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде неодноразово наголошував, що жителі острова більше прагнуть незалежності, ніж американського чи данського громадянства. Однак він привітав інтерес американського бізнесу до видобутку корисних копалин і туризму.