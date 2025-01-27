ЗМІ: США призупиняють дію програм в'їзду мігрантів, зокрема українців

Посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли мігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включно з ключовою ініціативою, що надає можливість в'їзду в країну для українців.

Про це повідомляє газета The New York Times, яка ознайомилося із директивою, що міститься в електронному листі, надісланому посадовцем Служби громадянства та імміграції США, пише "Європейська правда".

Як передає газета, директива вимагає негайно припинити прийняття "остаточних рішень" щодо заявок, пов'язаних з цими програмами, поки адміністрація розглядає їх і вирішує, чи припиняти їхню дію.

Зазначається, що окрім України, ці програми пропонували шлях мігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

Рішення також вказує на те, що адміністрація Трампа планує провести масштабну репресію проти широкого кола програм, які дозволяли людям тимчасово в'їжджати в країну.

"Це призупинення рішень про умовно-дострокове звільнення схоже на призупинення доступу до притулку на кордоні та призупинення програми для біженців. Це свідчення ворожості адміністрації до будь-якої гуманітарної імміграції", - сказала Яель Шахер, директорка Міжнародної організації у справах біженців у Північній та Південній Америці та Європі.

Як інформується, програми, які постраждали, також включають ініціативу часів Байдена - Uniting for Ukraine, яка дозволяла українським іммігрантам тимчасово в'їжджати до США, якщо вони мали фінансових спонсорів.

За даними уряду, станом на вересень 2023 року понад 150 тисяч українців в'їхали до США за цією програмою.

Директива також зупиняє рішення щодо заявок на програму, яка дозволяла сім'ям возз'єднатися в Сполучених Штатах, і іншу ініціативу для неповнолітніх із Центральної Америки, які мають членів сім'ї в Сполучених Штатах.