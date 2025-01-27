Експорт зброї зі США у 2024 році досяг рекорду

Продажі американської військової техніки іноземним державам у 2024 фінансовому році (закінчується 31 вересня) сягнули рекордних 318,7 мільярда доларів на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це свідчать дані Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Прямі закордонні продажі зброї американських компаній зросли до $200,8 мільярда у 2024 фінансовому році з $157,5 мільярда у 2023-му, а продажі, організовані через уряд США - до $117,9 мільярда з $80,9 мільярда.

Загалом же продаж зброї США за кордон за рік зріс на 29%.

Серед затверджених у 2024 році продажів зброї Держдеп згадує винищувачі F-16 та їхню модернізацію для Туреччини на суму $23 мільярди, винищувачі F-15 для Ізраїлю на суму $18,8 мільярда та танки M1A2 Abrams для Румунії на $2,5 мільярда.

Продаж і передача зброї розглядаються як "важливі інструменти зовнішньої політики США з потенційними довгостроковими наслідками для регіональної та глобальної безпеки", зазначає Держдеп.

Як зауважує Reuters, американські оборонні підрядники намагаються задовольнити різке зростання попиту, який різко збільшився внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.