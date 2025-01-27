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У США офіційно перейменували Мексиканську затоку на Американську
08:36 27.01.2025 |
Міністерство внутрішніх справ США, керуючись відповідним указом президента Дональда Трампа, «з гордістю» оголосило про відновлення географічних назв, «які вшановують спадщину американської величі».
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні міністерства.
Мексиканська затока відтепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки в штаті Аляска знову іменуватиметься горою Мак-Кінлі.
«Ці зміни підтверджують відданість нації збереженню надзвичайної спадщини Сполучених Штатів і гарантують, що майбутні покоління американців вшановуватимуть здобутки своїх героїв та історичні надбання».
Зазначається, що Рада США з географічних назв, яка перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ, оперативно працює над оновленням офіційної федеральної номенклатури в Інформаційній системі географічних назв для відображення відповідних змін.
Американська затока, раніше відома як Мексиканська затока, є одним з найважливіших активів в історії та економіці країни, ідеться в повідомленні.
Гора Мак-Кінлі названа на честь 25-го президента США Вільяма Мак-Кінлі, який «героїчно привів країну до перемоги в іспано-американській війні, започаткувавши епоху швидкого економічного зростання й територіальних надбань». Трагічно вбитий під час виконання своїх обов'язків, президент Мак-Кінлі, його лідерство та жертовність залишаються свідченням американської стійкості й успіху, зазначили в міністерстві. Гора так називалася з 1917 по 2015 рік, поки адміністрація президента Барака Обами не виключила ім'я Мак-Кінлі з федеральної номенклатури, «вчинивши наругу» над історичною пам'яттю.
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