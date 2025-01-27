У США офіційно перейменували Мексиканську затоку на Американську

Міністерство внутрішніх справ США, керуючись відповідним указом президента Дональда Трампа, «з гордістю» оголосило про відновлення географічних назв, «які вшановують спадщину американської величі».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні міністерства.

Мексиканська затока відтепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки в штаті Аляска знову іменуватиметься горою Мак-Кінлі.

«Ці зміни підтверджують відданість нації збереженню надзвичайної спадщини Сполучених Штатів і гарантують, що майбутні покоління американців вшановуватимуть здобутки своїх героїв та історичні надбання».

Зазначається, що Рада США з географічних назв, яка перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ, оперативно працює над оновленням офіційної федеральної номенклатури в Інформаційній системі географічних назв для відображення відповідних змін.

Американська затока, раніше відома як Мексиканська затока, є одним з найважливіших активів в історії та економіці країни, ідеться в повідомленні.

Гора Мак-Кінлі названа на честь 25-го президента США Вільяма Мак-Кінлі, який «героїчно привів країну до перемоги в іспано-американській війні, започаткувавши епоху швидкого економічного зростання й територіальних надбань». Трагічно вбитий під час виконання своїх обов'язків, президент Мак-Кінлі, його лідерство та жертовність залишаються свідченням американської стійкості й успіху, зазначили в міністерстві. Гора так називалася з 1917 по 2015 рік, поки адміністрація президента Барака Обами не виключила ім'я Мак-Кінлі з федеральної номенклатури, «вчинивши наругу» над історичною пам'яттю.