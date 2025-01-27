Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США офіційно перейменували Мексиканську затоку на Американську

 

Міністерство внутрішніх справ США, керуючись відповідним указом президента Дональда Трампа, «з гордістю» оголосило про відновлення географічних назв, «які вшановують спадщину американської величі».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні міністерства.

Мексиканська затока відтепер офіційно називатиметься Американською затокою, а найвища вершина Північної Америки в штаті Аляска знову іменуватиметься горою Мак-Кінлі.

«Ці зміни підтверджують відданість нації збереженню надзвичайної спадщини Сполучених Штатів і гарантують, що майбутні покоління американців вшановуватимуть здобутки своїх героїв та історичні надбання».

Зазначається, що Рада США з географічних назв, яка перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ, оперативно працює над оновленням офіційної федеральної номенклатури в Інформаційній системі географічних назв для відображення відповідних змін.

Американська затока, раніше відома як Мексиканська затока, є одним з найважливіших активів в історії та економіці країни, ідеться в повідомленні.

Гора Мак-Кінлі названа на честь 25-го президента США Вільяма Мак-Кінлі, який «героїчно привів країну до перемоги в іспано-американській війні, започаткувавши епоху швидкого економічного зростання й територіальних надбань». Трагічно вбитий під час виконання своїх обов'язків, президент Мак-Кінлі, його лідерство та жертовність залишаються свідченням американської стійкості й успіху, зазначили в міністерстві. Гора так називалася з 1917 по 2015 рік, поки адміністрація президента Барака Обами не виключила ім'я Мак-Кінлі з федеральної номенклатури, «вчинивши наругу» над історичною пам'яттю.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9253
  0,0498
 0,12
EUR
 1
 43,9168
  0,2459
 0,56

Курс обміну валют на 24.01.25, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7154  0,06 0,15 42,3415  0,08 0,18
EUR 43,5427  0,01 0,03 44,2954  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на 24.01.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9600  0,01 0,02 41,9700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес