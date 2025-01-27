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Мексика відмовилася приймати літак із депортованими із США, - Reuters
08:31 27.01.2025 |
Мексика не захотіла приймати літак, який депортує мігрантів із США. Країна відхилила прохання адміністрації президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що військові літаки США 24 січня здійснили два рейси до Гватемали з близько 80 мігрантами на кожному борту. Проте США не змогли реалізувати план посадки транспортного літака C-17 у Мексиці. Країна відмовилася давати дозвіл на посадку літака.
Мігрантів депортують військовими літаками, бо це частина плану дій Пентагону на оголошений Трампом надзвичайний стан.
Міністерство закордонних справ Мексики своєю чергою заявило, що країна має "чудові відносини" зі США, і співпрацює в питаннях імміграції, а мексиканців приймає "з розпростертими обіймами".
Раніше Трамп оголосив надзвичайний стан уздовж спільного кордону з Мексикою, туди направили додатково понад тисячу військових.
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