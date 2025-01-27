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АНАЛІТИКА

Сенат схвалив нового міністра внутрішньої безпеки США

 

Сенат США погодив запропоновану президентом Дональдом Трампом кандидатуру на посаду міністра внутрішньої безпеки. Міністерство очолить Крісті Ноем, яка до цього була губернатором Південної Дакоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Hill.

Як пише The Hill, розгляд кандидатури Ноем пройшов доволі гладко. Голосування завершилось з результатом 59 проти 34. Кандидатуру Ноем разом з республіканцями підтримали навіть шестеро представників Демократичної партії.

Ноем, як зауважує The Hill, очолить одне з найбільш розгалужених агентств в уряді США та одне з особливо важливих в адміністрації Трампа, який має намір боротися з імміграцією.

Раніше Ноем навіть була у списку кандидатів на посаду віцепрезидента США, але її відносини з Трапом погіршились через публікацію книги, в якій вона розповіла про вбивство собаки, бо він не був ідеальним. Пізніше вона назвала це жартом, яким хотіла показати, як вона здатна виконувати найжахливішу роботу, коли це потрібно.

Міністерство внутрішньої безпеки США відповідає за громадську безпеку, його місія включає боротьбу з тероризмом, охорону кордонів, імміграцію та митницю, кібербезпеку, а також запобігання катастрофам і управління ними.

Міністерство почало свою роботу у березні 2003 року на основі Акту про національну безпеку 2002 року, прийнятого у відповідь на напади терористів 11 вересня.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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