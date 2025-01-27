Новий голова Пентагону Піт Гегсет: скандали з жінками і заяви про Україну

Сенат США затвердив ветерана та телеведучого Піта Гегсета на посаду міністра оборони США попри всі звинувачення у неналежній поведінці, що ледь не зірвали його призначення.

Віце-президент Джей Ді Венс віддав вирішальний голос на користь Гегсета після того, як троє республіканських сенаторів проголосували проти нього.

Під час слухань Гегсета запитували про звинувачення у сексуальному насильстві, які він заперечував, а також про зловживання алкоголем.

Колишній ветеран і колишній телеведучий Fox News очолить департамент із трьома мільйонами працівників та бюджетом у 849 мільярдів доларів.

Проти призначення Гегсета, зокрема, голосував республіканець - колишній лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл. Пояснюючи своє голосування, Макконнелл зробив різку заяву, зазначивши, що Гегсет не готовий керувати Пентагоном США із трьома мільйонами людей, управляти величезним бюджетом і координувати дії з союзниками.

Посада міністра оборони, за словами Макконнелла, є "щоденним випробуванням із приголомшливими наслідками для безпеки американського народу". Він додав: "Пан Гегсет поки що не продемонстрував, що зможе пройти це випробування".

"Війна, смертоносність, меритократія, стандарти та готовність. Це все. Це моя робота", - заявив Гегсет під час слухань.

Сенатор Роджер Вікер з Міссісіпі, голова сенатського комітету з питань збройних сил, захищав Гегсета під час слухань і проголосував за його затвердження.

"Піт Гегсет готовий реалізувати програму президента Дональда Трампа, і він переконав мене, що стане агентом змін у Міністерстві оборони, і що він саме та людина, яка нам потрібна", - сказав Вікер.

44-річний Гегсет, ветеран воєн в Афганістані та Іраку, пізніше працював на Fox. Він має мало традиційного досвіду, який зазвичай очікується для посади у кабінеті міністрів, яку зазвичай обіймають високопосадовці, досвідчені політики, генерали, чи керівники високого рівня.

Під час слухань Гегсета також запитували, особливо жінки-сенатори, про його заяви, що жінки не повинні служити в бойових підрозділах. Він відповів, що його турбує не стільки присутність жінок у бою, скільки підтримання певних стандартів у збройних силах США.

Трамп назвав Гегсета жорстким і розумним

Також Гегсета звинуватили у сексуальному насильстві над жінкою у 2017 році в готелі в Монтереї, Каліфорнія. Він неодноразово заперечував ці звинувачення.

Новопризначений міністр оборони також зіткнувся зі звинуваченнями у надмірному вживанні алкоголю, зокрема, під час роботи, у невірності у попередніх двох шлюбах, у домашньому насильстві.

"Я не ідеальна людина, але моя спокута - щира", - сказав Гегсет під час слухань.

Обтічно про Україну

Коли у Сенаті США відбувалися слухання щодо кандидатури Гегсета, кілька питань стосувалися його бачення завершення війни в Україні.

Сенаторка-демократ Джекі Розен, запитала, як обраний президент Дональд Трамп планує швидко вирішити війну. Багато хто в Конгресі, хто підтримує фінансову допомогу Україні з боку США, вважає, що мирний план може виглядати як перемога для президента РФ Володимира Путіна.

На запитання, чи будуть зроблені якісь поступки Путіну, Гегсет дав відповів обтічно: "Я завжди надаватиму президенту Сполучених Штатів чіткі та найкращі рекомендації з таких питань".

Також, коли у нього запитали, чи війна в Україні серед його пріоритетів, Гегсет відповів, що Дональд Трамп "сказав дуже чітко, що він хоче закінчити цю війну", і ми "знаємо, хто агресор, хто тут хороший хлопець".

Піт Гегсет не згадав Україну у своїй вступній промові, але зазначив, що завершуватиме війни відповідально.

Гегсет у Сенаті відповідав на звинувачення у неналежній поведінці

Про Україну Піт Гегсет робив небагато заяв. Найвідоміший його коментар датується кінцем лютого 2022 року.

"Те, що відбувається в Україні, важливо. Але все це блякне порівняно зі злочинністю, яку я бачу на вулицях, з лібералізмом, який я бачу в своїй культурі, з інфляцією, яку я бачу в своїй кишені [...] якість життя пересічних американців знизилася", - сказав Гегсет про початок війни Росії проти України в ефірі Fox News.

Незабаром Гегсет виступив на захист Трампа, коли той після початку повномасштабного вторгнення у 2022 назвав президента Росії Володимира Путіна "кмітливим" і "генієм". Він пояснив, що Дональд Трамп всього лише "тролив" медіа.

"Жоден організм, жодна організація не зробила більше для поширення російської пропаганди та підтримки такої владної людини як Володимир Путін, ніж наші власні ЗМІ. І Дональд Трамп із задоволенням тролив їх в цьому", - пояснив Гегсет.

Згодом, у перші тижні повномасштабного вторгнення, він називав Путіна "військовим злочинцем, який хоче відновити СРСР"і виступав за пришвидшення допомоги Києву, а також критикував Байдена за повільні рішення.

Критика Байдена - звичне явище у республіканців. Деякі з них у 2022 році засуджували його за недостатню допомогу Україні, а у 2024 навпаки - за надмірно великі суми для Києва.

Що відомо про Гегсета

Оголошуючи минулого року кандидатуру Гегсета на посаду голови Пентагону, Дональд Трамп назвав його "жорстким, розумним та істинним прихильником ідеї "Америка понад усе".

Гегсету 44 роки, він навчався в Гарварді та Принстоні, отримав звання капітана піхоти Національної гвардії, служив в Афганістані та в Іраку.

Гегсет, коли був ведучим телеканалу Fox, брав інтерв'ю у Трамп

Він не має попереднього досвіду роботи ані в уряді, ані в керівництві у сфері безпеки. Призначення керівником Пентагону - його перша політична посада.

Піт Гегсет впродовж останніх років працював коментатором на каналі Fox News.

Він використовував свою платформу для привернення уваги до проблем військових і ветеранів. Саме завдяки частому запрошення Дональда Трампа на шоу Піту Гегсету вдалося з ним подружитися, пише видання AP.

12 листопада 2024 року був його останній день в ефірі Fox.

У 2021 році Гегсет залишив службу в армії і заявив, що його відсторонили через політичні та релігійні погляди.

Він критикував союзників по НАТО як "застарілих, обеззброєних, загарбаних і безсилих", і назвав США "контактним номером екстреної допомоги" для Європи у минулому столітті.

У своїх заявах Гегсет розділяв скептицизм Трампа щодо взаємної оборони у НАТО.

"Чому Америка, європейський "контактний номер екстреної допомоги" протягом останнього століття, повинна слухати самовпевнені та безсилі нації, які просять нас дотримуватися застарілих і односторонніх домовленостей щодо оборони, згідно з якими вони більше не живуть?" - написав Гегсет у своїй книжці "Війна з воїном".