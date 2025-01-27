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АНАЛІТИКА

«Крижана леді» не дала Маску розмістити офіс біля Трампа

 

Голова апарату адміністрації президента США Дональда Трампа Сьюзі Вайлз відмовила главі департаменту ефективності державного управління - DOGE (Department Of Government Efficiency) Ілону Маску в наданні постійного офісу в західному крилі Білого дому, повідомило 25 січня The Times.

Маск наполягав на офісі DOGE поряд з Овальним кабінетом, але натомість його команда базуватиметься в адміністративній будівлі Ейзенхауера, розташованій на території Білого дому, але в декількох хвилинах ходьби через дорогу від головного комплексу.

Вайлз пояснила це тим, що "будь-хто, від кого не можна розраховувати на співпрацю і зосередженість на наших спільних цілях, не буде працювати в західному крилі", а також попередила, що не вітає "людей, які хочуть працювати самостійно або бути зіркою".

Крім того, DOGE звітуватиме Вайлз, а не особисто Трампу.

Як зазначає Times, Маска через ексцентричну поведінку називають "співпрезидентом" або "справжнім віцепрезидентом" замість Джей Ді Венса.

"Крижана леді" Сьюзі Вайлз

67-річну Вайлз - першу жінку-главу адміністрації президента США, яка була співголовою передвиборної кампанії Трампа, називають "Крижаною леді". Своє прізвисько вона отримала від Трампа за "спокійний професіоналізм", який привнесла в його кампанію і, ймовірно, через свою репутацію та схильність уникати публічних виступів.

На посаді глави адміністрації вона відповідає за порядок в роботі Білого дому, має контролювати доступ до президента і підтримувати зв'язок з Конгресом для просування законодавчого порядку денного Трампа.

Чим займатиметься Маск на новій посаді?

Ще до виборів Трамп оголосив, що призначить Маска, який народився в Південній Африці та є нині найбагатшою людиною планети, керувати Департаментом ефективності державного управління, що складається в абревіатуру DOGE (так само називається криптовалюта, яку просував Маск). Цей департамент фактично є консультативною групою, що опікуватиметься скороченням урядових витрат США.

Мета департаменту - скоротити федеральний бюджет, який нині складає близько 6,8 трильйона доларів, на два трильйони доларів. Це амбітний план, націлений на скорочення бюрократії, надлишкових регуляцій і необґрунтованих витрат.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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