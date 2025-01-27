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Св. Франциск Асізський
Трамп доручив запровадити санкції проти Колумбії, яка не прийняла депортованих мігрантів
07:01 27.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп у відповідь на рішення Колумбії не приймати два американські військові літаки з мігрантами, яких депортували в рамках нової імміграційної політики, доручив своїй адміністрації запровадити санкції щодо цієї країни та її керівництва, а також посилити митні та прикордонні перевірки всіх колумбійських громадян та вантажів "з міркувань національної безпеки".
У дописі у своїй соцмережі Truth Social у неділю, 26 січня, Трамп заявив, що наказ не приймати літаки з депортованими мігрантами "віддав соціалістичний президент Колумбії Густаво Петро, який і так дуже непопулярний серед свого народу".
Також очільник Білого дому наголосив, що відмова Петро у цих польотах "поставила під загрозу національну та громадську безпеку Сполучених Штатів", тому Трамп доручив своїй адміністрації "негайно вжити термінових і рішучих заходів у відповідь".
Підвищені мита та санкції
Зокрема, за словами президента США, він доручив запровадити надзвичайні 25%-і мита на всі товари, що ввозяться з Колумбії до Сполучених Штатів, а за тиждень "25%-і тарифи будуть підвищені до 50%". Окрім цього, Трамп доручив заборонити в'їзд та негайно анулювати візи колумбійським урядовцям, "а також усім союзникам і прихильникам Колумбії".
Також, за його словами, будуть запроваджені "візові санкції для всіх членів партії, членів сім'ї та прихильників колумбійського уряду", а казначейські, банківські та фінансові санкції IEEPA (Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. - Ред.) "будуть застосовані в повному обсязі".
"Ці заходи - лише початок. Ми не дозволимо колумбійському уряду порушувати свої юридичні зобов'язання щодо прийняття та повернення злочинців, яких вони примусово ввезли до Сполучених Штатів!", - наголосив Трамп.
Боротьба з нелегалами - одна з головних обіцянок Трампа
Ще під час передвиборної кампанії Дональд Трамп обіцяв посилити заходи з боротьби з нелегальними міграцією. Він також приділив значну увагу цьому питанню у своїй інавгураційній промові.
У перший день перебування на посаді президента США Трамп підписав укази про запровадження надзвичайного стану на південному кордоні США, тобто насамперед з Мексикою, з метою полегшити здійснення масової депортації нелегальних мігрантів і недопущення проникнення на територію США нових таких мігрантів. Для виконання цього указу планується залучати й армію.
Також він розпорядився скасувати практику catch and release (англ. "спіймай і відпусти"), у рамках якої правоохоронні органи відпускали на свободу мігрантів на час очікування слухань в імміграційному суді. Указами Трампа припинено й програми з переселення біженців.
За даними Управління статистики міністерства національної безпеки США, в країні налічується близько 11 мільйонів мігрантів без відповідних документів, зазначає AFP.
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