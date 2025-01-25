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Держсекретар США поговорив з главою МЗС Китаю: йшлося про Тайвань і двосторонні відносини
23:40 24.01.2025 |
Новий держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, під час якої, зокрема йшлося про двосторонні відносини між Вашингтоном і Пекіном.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Китаю, пише "Європейська правда".
Це перша розмова між очільниками зовнішньополітичних відомств США і Китаю з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа в понеділок.
Згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ Китаю, вони обговорили американо-китайські відносини і Тайвань.
"Я сподіваюся, що ви будете поводитися добре і відіграватимете конструктивну роль у майбутньому китайського і американського народів, а також у забезпеченні миру і стабільності в усьому світі", - сказав Ван Ї Рубіо.
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