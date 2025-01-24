Данія і США погодились обговорити безпеку в Арктиці разом з Гренландією

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен домовився із держсекретарем США Марко Рубіо обговорити пізніше питання арктичної безпеки, включно з Гренландією.

Про це йдеться у заяві данського МЗС за підсумками розмови Расмуссена і Рубіо, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, розмова була присвячена Україні, європейській безпеці та ситуації на Близькому Сході.

"Питання безпеки в Арктиці не стояло на порядку денному, але було домовлено, що воно буде обговорюватися між США, Данією та Гренландією пізніше", - йдеться у заяві МЗС Данії.

Розмова тривала 20 хвилин. Расмуссен і Рубіо погодились, що дансько-американські відносини є міцними, і домовились зустрітися особисто якнайшвидше.

Також під час розмови йшлося про ситуацію з витратами на оборону і Расмуссен сказав, що Данія готова взяти на себе більшу частину відповідальності за власну безпеку.

Глава данського МЗС також відзначив важливість продовження підтримки України.

Він підкреслив, що Україна бореться не лише за власне виживання, але й за безпеку всієї Європи та Заходу.

Данський міністр також додав, що Данія готова і надалі посилювати тиск на Росію, зокрема, шляхом запровадження нових санкцій та ще жорсткіших дій проти російського "тіньового флоту".

Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

Прем'єрка Данії після спілкування з Трампом повідомила, що той не відмовився від своїх погроз ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.