Фінансові новини
- |
- 24.01.25
- |
- 23:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія і США погодились обговорити безпеку в Арктиці разом з Гренландією
23:31 24.01.2025 |
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен домовився із держсекретарем США Марко Рубіо обговорити пізніше питання арктичної безпеки, включно з Гренландією.
Про це йдеться у заяві данського МЗС за підсумками розмови Расмуссена і Рубіо, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили у відомстві, розмова була присвячена Україні, європейській безпеці та ситуації на Близькому Сході.
"Питання безпеки в Арктиці не стояло на порядку денному, але було домовлено, що воно буде обговорюватися між США, Данією та Гренландією пізніше", - йдеться у заяві МЗС Данії.
Розмова тривала 20 хвилин. Расмуссен і Рубіо погодились, що дансько-американські відносини є міцними, і домовились зустрітися особисто якнайшвидше.
Також під час розмови йшлося про ситуацію з витратами на оборону і Расмуссен сказав, що Данія готова взяти на себе більшу частину відповідальності за власну безпеку.
Глава данського МЗС також відзначив важливість продовження підтримки України.
Він підкреслив, що Україна бореться не лише за власне виживання, але й за безпеку всієї Європи та Заходу.
Данський міністр також додав, що Данія готова і надалі посилювати тиск на Росію, зокрема, шляхом запровадження нових санкцій та ще жорсткіших дій проти російського "тіньового флоту".
Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.
Прем'єрка Данії після спілкування з Трампом повідомила, що той не відмовився від своїх погроз ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія передала Раді перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України до ЄС
|Офіційно. Контракт з директоркою АОЗ продовжили. Погодження Міноборони не знадобилося
|Україна завершує реформу для залучення тих, хто досяг 18-25 років до лав ЗСУ - заступник голови ОП
|Пожежі, вибухи і закриті аеропорти: які наслідки масованого удару дронів у Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Держсекретар США поговорив з главою МЗС Китаю: йшлося про Тайвань і двосторонні відносини
|У Трампа назвали ціну на нафту, яка змусила б РФ піти на переговори
|Данія і США погодились обговорити безпеку в Арктиці разом з Гренландією
|ЗМІ: ЄС навряд чи включить російський СПГ у новий пакет санкцій
|Ніцца оголосила обмеження на круїзні лайнери
|Британія замовила для України виробництво артилерійських стволів на 75 млн доларів
Бізнес
|Volkswagen не представить нові електромобілі раніше 2026 року
|Google Gemini замінить Bixby у Samsung Galaxy S25 і зможе виконувати кілька задач одночасно
|Ілон Маск ставить під сумнів фінансування проєкту Stargate для розвитку ШІ, на який планують виділити до $500 млрд
|Canon представила 410 МП сенсор, який може знімати відео з роздільною здатністю 24K
|Seagate представила жорсткий диск із рекордною ємністю 36 ТБ
|Китай встановив світовий рекорд в утриманні плазми та став на крок ближче до термоядерного синтезу
|TikTok погодиться на угоду, щоб залишитися доступним у США