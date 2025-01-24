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ЗМІ: ЄС навряд чи включить російський СПГ у новий пакет санкцій
23:28 24.01.2025 |
Європейський Союз навряд чи запропонує поступову відмову від російського скрапленого природного газу (СПГ) у межах нового пакета санкцій, спрямованих проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це з посиланням на поінформовані джерела передає агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".
За інформацією Bloomberg, серед держав ЄС немає одностайності стосовно відмови від російського СПГ, імпорт якого Європою у 2024 році сягнув рекордних значень.
Через це ЄС покладатиметься на дорожню карту повної поетапної відмови від енергоносіїв з Росії, яку мають представити наприкінці лютого, кажуть джерела агентства.
Хоча в цьому плані будуть окреслені заходи, які необхідно вжити для припинення імпорту СПГ з Росії, детальне законодавство ЄС, імовірно, буде представлене на більш пізньому етапі, ідеться в матеріалі.
Відомо, що група з 10 країн Євросоюзу наполягає на посиленні заходів проти Росії шляхом введення обмежень на природний газ і скраплений газ.
Але санкції з боку ЄС вимагають одностайності, якої буде важко досягти на тлі активної опозиції з боку Угорщини і триваючої залежності деяких інших країн від газу з Москви, додали джерела Bloomberg.
Поза тим, новий 16-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде спрямований на алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" та російські банки.
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