Ніцца оголосила обмеження на круїзні лайнери

Мер Ніцци Крістіан Естрозі у пʼятницю, 24 січня, видав розпорядження, що обмежує відвідування міста великими круїзними суднами, щоб уникнути надмірного туризму.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Розпорядження мера Ніцци забороняє круїзним суднам, що перевозять понад 900 пасажирів, висаджувати їх на берег для оглядових екскурсій містом.

Обмеження не поширюється на менші судна. "Прогулянкові судна - так, плавучі будівлі - ні", - прокоментував Естрозі.

За його словами, Ніцца потерпає від надмірного попиту на прогулянкові екскурсії: до 2026 року кількість відвідувачів міста має зрости до 300 тисяч, тоді як у 2024-му їх було 160 тисяч.

Тільки у 2025 році Ніцца очікує 124 заходи круїзних лайнерів, що перевозять від 32 до 700 пасажирів, передає AFP.

У портових туристичних містах по всьому світу круїзні лайнери все менше вітаються місцевими жителями через шумове забруднення від двигунів і ризик аварій.

Приміром, Венеція ще у 2019 році заборонила великим круїзним лайнерам заходити в історичний центр міста після того, як корабель врізався в туристичний човен зі 110 пасажирами на одному з найбільш завантажених венеційських каналів.

В Амстердамі планують до 2035 року заборонити вхід круїзних лайнерів до центру міста.