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Британія замовила для України виробництво артилерійських стволів на 75 млн доларів
22:57 24.01.2025 |
Велика Британія підписала контракт на £61 млн із компаніями BAE Systems та Sheffield Forgemasters для виготовлення артилерійських стволів для України. Як повідомляє Defence Equipment Support, виробництво відбуватиметься в Йоркширі.
Окрім того, Велика Британія відправить на передову систему протиповітряної оборони Gravehawk, розроблену місцевими фахівцями. Прем'єр-міністр Кір Стармер раніше анонсував постачання 150 артилерійських стволів до України найближчими тижнями. Це перший випадок за 20 років, коли британська промисловість виробляє подібну зброю.
Sheffield Forgemasters відома виробництвом найбільших і найскладніших сталевих деталей у світі. Йдеться про стволи для 155-мм самохідних артилерійських установок AS-90 та причіпних 105-мм гаубиць L119.
Британське міноборони наголосило, що така підтримка дозволить Збройним Силам України утримувати в робочому стані життєво важливі системи, включаючи AS-90 і L119.
AS-90 оснащена 155-мм гарматою L31A1 із довжиною ствола 39 калібрів. Гармата має двокамерне дульне гальмо, ежектор та інтегрований магазин на 12 праймерів.
У червні стало відомо, що BAE Systems втратила здатність виготовляти стволи для цих систем через стратегічне зменшення оборонних потужностей після "холодної війни".
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