«Вийшов за межі дозволеного»: в оточенні Трампа обурені Маском після його критики проєкту розвитку ШІ Stargate

В адміністрації Дональда Трампа розгорівся скандал після того, як Ілон Маск публічно розкритикував ініціативу президента Stargate вартістю $500 мільярдів, яка була представлена цього тижня як ключовий проєкт інфраструктури штучного інтелекту, повідомляє Politico.

Ключові радники Білого дому та союзники Трампа висловили обурення через коментарі Маска, звинувативши мільярдера у підриві зусиль президента. Один з посадовців Білого дому заявив, що Маск "вийшов за межі дозволеного", тоді як один із союзників Трампа звинуватив Маска у "зловживанні своїм близьким доступом до президента". Інший інсайдер зазначив, що співробітники Білого дому "обурені", що Маск використав свою платформу в соцмережах для критики проєкту.

"Очевидно, що він зловживає своїм близьким доступом до президента", - заявив союзник Трампа. "Проблема в тому, що президент не має на нього важелів впливу, а Ілону байдуже на наслідки."

Ініціатива Stargate, спрямована на посилення інфраструктури штучного інтелекту в США коштом інвестицій від техногігантів OpenAI, SoftBank та Oracle, була представлена Трампом як "грандіозне досягнення" для американських інновацій та створення робочих місць. Однак Маск, який був співзасновником OpenAI, але згодом залишив компанію, відкрито розкритикував проєкт, поставивши під сумнів його оцінку в $500 мільярдів і накинувся з критикою на генерального директора OpenAI Сема Альтмана.

"У них насправді немає цих грошей," - написав Маск у своїй соцмережі X, заявивши, що SoftBank має забезпечене фінансування "менш як $10 мільярдів". Маск також висміяв Альтмана та його команду, репостнувши в X жарт про те, що в OpenAI вигадали цифру в $500 мільярдів під впливом наркотиків.

Альтман відповів Маску: "Я розумію, що те, що добре для країни, не завжди оптимально для ваших компаній, але на вашій новій посаді сподіваюся, ви переважно будете ставити 🇺🇸 на перше місце."

Президент Трамп на брифінгу для преси знизав плечима на критику Маска, зазначивши, що його це не турбує. "Ні, це не турбує мене. Він ненавидить одну з осіб у проєкті," - сказав Трамп, маючи на увазі конфлікт між Маском і Альтманом. Президент підкреслив, що фінансування проєкту надходить від приватних інвесторів, а не від уряду.

"Вони дуже багаті люди, тому я сподіваюся, що вони це зроблять," - додав Трамп.

Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт захистила ініціативу Stargate, не згадуючи Маска. "Американці мають вірити словам президента Трампа та цих керівників компаній," - зазначила вона в інтерв'ю Fox News. "Ці інвестиції надходять у нашу велику країну, а разом із ними й нові робочі місця."

Гучна критика Маска знову викликала спекуляції про можливе загострення стосунків між президентом і мільярдером, який отримав безпрецедентний доступ до Трампа під час перехідного періоду. Маск наразі очолює Департамент ефективності уряду - роль, створену спеціально для нього в адміністрації Трампа.

Попри коментарі Маска, адміністрація продовжує співпрацювати з ним. Посадовець Білого дому визнав "інноваційні ідеї" Маска, але зазначив, що їх реалізація є проблематичною. "Ми зараз працюємо з ним, щоб розібратися в його ідеях," - зазначив посадовець.