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АНАЛІТИКА

Рубіо і глава МЗС Канади обговорили протидію G7 зростанню стратегічного співробітництва РФ, КНР та Ірану

 

Однією з тем телефонної розмови держсекретаря США Марко Рубіо і глави МЗС Канади Мелані Жолі стали заходи G7 проти нарощування стратегічної взаємодії між РФ, КНР та Іраном, ідеться у пресрелізі канадського уряду.

"Оскільки 2025 року до Канади переходить головування в G7, Жолі та Рубіо обговорили ключову роль, яку "Велика сімка" може відіграти (...) у протидії геополітичним викликам, які зростають, таким як нарощування стратегічної взаємодії між Китаєм, Росією та Іраном", - зазначається в документі.

Крім того, Жолі заявила, що можливі тарифи США на канадські товари зашкодять населенню і США, і Канади. Водночас сторони наголосили на необхідності гарантувати енергетичну безпеку та скоротити залежність в енергетиці від "партнерів, які не схожі за світоглядом" зі США і Канадою. Жолі підтвердила готовність Канади надавати США ресурси, необхідні для досягнення цих спільних цілей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Канада
 

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