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АНАЛІТИКА

Суд тимчасово заблокував указ щодо громадянства за народженням, Трамп обіцяє оскаржувати

 

У четвер, 23 січня, федеральний суддя тимчасово заборонив адміністрації нового американського президента Дональда Трампа виконувати указ про обмеження права на автоматичне отримання громадянства за народженням у Сполучених Штатах, назвавши його "абсолютно неконституційним".

Про це пише агентство Reuters із посиланням на рішення судді, передає "Європейська правда".

Окружний суддя США Сіетла Джон Кугенур видав тимчасову судову заборону на вимогу чотирьох штатів - Вашингтона, Арізони, Іллінойсу та Орегону, - яка перешкоджає виконанню указу адміністрацією. Трамп підписав наказ у понеділок, 20 січня, у свій перший день на посаді президента.

Як пише агентство, суддя Кугенур завдав першої юридичної поразки жорсткій імміграційній політиці, яка є одним із центральних елементів другого президентського терміну Трампа.

"Очевидно, що ми подамо апеляцію", - сказав Трамп про рішення Кугенура.

Указ Трампа наказував американським відомствам відмовлятися визнавати громадянство дітей, народжених у США, якщо ні мати, ні батько не є громадянами США або законними постійними резидентами.

Наказ Кугенура забороняє запровадження політики Трампа по всій країні протягом 14 днів, поки суддя розглядає питання про видачу довгострокової попередньої судової заборони. Він заслухає аргументи щодо того, чи варто це робити, 6 лютого.

"Мені важко зрозуміти, як член колегії адвокатів може однозначно стверджувати, що цей указ є конституційним", - цитує агентство слова судді адвокату Міністерства юстиції США, який захищав указ Трампа.

Зазначимо, Трамп здійснив обіцяний шквал виконавчих дій у перший день свого правління, скасувавши десятки рішень свого попередника Джо Байдена.

Також він помилував майже всіх 1500 осіб, звинувачених у зв'язку з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.
Ключові теги: США
 

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