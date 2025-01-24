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Трамп звинуватив Росію у крадіжці планів CША щодо гіперзвукових ракет
09:09 24.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп повторив свою минулу заяву про те, що Росія вкрала план створення гіперзвукових ракет за часів адміністрації Барака Обами.
Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News, яке вийшло у четвер, повідомляє "Європейська правда".
Трамп заявив, що "Росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас".
"Якась погана людина дала їм проєкт", - сказав він, додавши, що Сполучені Штати матимуть надгіперзвукові ракети, "що навіть на крок краще".
Він також пообіцяв, що "ми запустимо їх досить скоро".
Трамп говорив про крадіжку і раніше. У 2023 році він заявив прихильникам, що Росія вкрала плани щодо "супер-пупер ракет".
Кремль тоді відповів на ці заяви, заявивши, що "у нас є власна ракета, чудова ракета".
У минулому ексрадник Трампа Джон Болтон також заявляв, що російська сторона вкрала багато технологій у США, в тому числі і для створення гіперзвукової зброї.
Нагадаємо, 23 січня Трамп підтвердив наміри зустрітись із господарем Кремля Владіміром Путіним, назвавши метою такої зустрічі припинення війни в Україні.
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