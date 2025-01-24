Трамп видав указ про розсекречення документів щодо вбивства двох Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга-молодшого

Президент США Дональд Трамп у четвер підписав указ про розсекречення документів щодо вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого, повідомляє сайт Білого дому.

«Через понад 50 років після вбивства президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та пастора Мартіна Лютера Кінга - молодшого федеральний уряд не оприлюднив для громадськості всі свої записи, пов'язані з цими подіями. Їхні сім'ї та американський народ заслуговують на прозорість і правду», - сказано в тексті указу.

У документі зазначено, що протягом наступних 15 днів директор національної розвідки і генеральний прокурор мають представити Трампу план про повне оприлюднення записів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді, а протягом 45 днів - що стосуються вбивств сенатора Роберта Кеннеді і Мартіна Лютера Кінга - молодшого.

Джона Кеннеді було вбито 22 листопада 1963 року близько о пів на першу годину дня в місті Даллас (штат Техас). Кеннеді смертельно поранили пострілом із гвинтівки, коли він разом із дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елм-Стріт.

Роберт Кеннеді помер 6 червня після смертельного поранення, отриманого днем раніше під час передвиборчої кампанії президентських виборів у країні 1968 року.

Відомий християнський пастор і борець за права людини Мартін Лютер Кінг був смертельно поранений снайпером 4 квітня, о 18 годині 01 хвилину, коли стояв на балконі в мемфіському готелі "Лоррейн", де він перебував під час кампанії на підтримку страйкуючих робітників. Від ран він помер у госпіталі Сент-Джозефа і був похований в Атланті.