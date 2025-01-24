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Сенат США затвердив Реткліффа на посаді директора ЦРУ
09:01 24.01.2025 |
Сенат США затвердив кандидатуру Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.
За це рішення проголосували 74 сенаторів, проти були 25.
Республіканці сподівався затвердити його кандидатуру до вечора вівторка чи середи, але демократи в останню хвилину заблокували процес. Реткліффу вдалося значною мірою заспокоїти низку демократів, і члени Демпратії зрештою проголосували "за", вважаючи його серйозним кандидатом.
Під час слухань щодо затвердження Реткліфф обіцяв демократам, що зберігатиме ЦРУ аполітичним і не звільнятиме жодного співробітника агентства через політичні уподобання чи опозицію до президента.
Він також отримав високі оцінки обох партій за свою позицію щодо Китаю, будучи давнім прихильником боротьби з Комуністичною партією Китаю.
Реткліфф, колишній конгресмен Техасу, обіймав посаду директора Національної розвідки з 2020 по 2021 рік під час першого терміну Трампа. Реткліфф був ключовим захисником Трампа під час першої процедури імпічменту в Палаті представників.
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