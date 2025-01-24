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Трамп хоче вмовити Росію та Китай зменшити запаси ядерної зброї
23:20 23.01.2025 |
Денуклеаризація може стати важливою ініціативою для безпеки планети. Китай і Росія могли б залучитись до цього процесу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву американського лідера Дональда Трампа.
Американський президент наголосив на важливості глобальної денуклеаризації та запропонував залучити до цього процесу Китай і Росію.
"Ми також хотіли б побачити денуклеаризацію. До попередніх виборів ми вже обговорювали, і ви знаєте, що в Китаю зараз набагато менш масштабні ядерні стратегічні сили, ніж у нас. Але я думаю, вони намагатимуться нас наздогнати", - зазначив Трамп.
Він підкреслив, що хотів би, аби російський диктатор Володимир Путін також почав скорочувати свої стратегічні ядерні сили.
"Ми повинні задуматися над тим, як провести таку денуклеаризацію. Путін і я до цього прагнули, у нас була хороша розмова з Китаєм, ми могли б їх залучити", - додав Трамп.
За його словами, така ініціатива стала б важливим кроком для забезпечення безпеки всієї планети.
Зауважимо, що під час свого виступу американський лідер Дональд Трамп висловив також сподівання на підтримку Китаю у припиненні війни між Україною та Росією.
Він вважає, що об'єднавши зусилля можна буде покласти цьому край.
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