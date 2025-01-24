«Газпром» вимагає підвищити тарифи на газ для росіян – компанії не вистачає грошей

Начальник відділу стратегічного блоку російського "Газпрому" Алексєй Сахаров заявив, що поточні ціни на газ усередині Росії не покривають потреби компанії в ресурсах.

Про це Сахаров сказав на засіданні експертної ради про Держдумі РФ, передає The Moscow Times.

За словами Сахарова, вартість газу для російських споживачів потрібно збільшити до рівня, який би дозволяв "Газпрому" проводити газифікацію регіонів та здійснювати інвестиційні проєкти.

"Поточний рівень регульованих оптових цін на газ не забезпечує формування фінансових ресурсів у розмірах, достатніх для здійснення необхідних капітальних вкладень у підтримку та розвиток газової інфраструктури на користь російських споживачів, що не може не зашкодити довгостроковій перспективі на надійності газопостачання", - зазначив Сахаров.

Він додав, що також необхідно втричі підняти тарифи на транспортування газу для незалежних виробників, оскільки зараз "Газпром" качає їхній газ собі на збиток. Тариф, заморожений з 2015 року, становить 62,5 руб. за тисячу кубометрів на 100 км, а витрати компанії - 109 руб. Потрібна "Газпрому" ціна складає 170 руб.

Після початку розв'язаної Росією війни проти України уряд РФ уже провів рекордну більш як за 10 років індексацію газових тарифів для громадян. Торік газ подорожчав на 11,2%, 2022 року - на 3% улітку та 8,5% у грудні. З 1 липня 2025 року заплановано нову індексацію на 10,2%, після якої накопичене зростання цін на газ становитиме 37% (від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну).

Ще сильніше - на 21,3% - у 2025 році зросте вартість газу для російських підприємств електроенергетики та об'єктів житлово-комунального господарства.

Гроші гостро потрібні компанії, яка втратила ключовий, європейський ринок і в 2023 році отримала 629 млрд руб. чистого збитку за міжнародними стандартами фінансової звітності, завершивши рік у мінусі вперше з 1999 року.

Збитки "Газпрому"

Раніше стало відомо, що російський "Газпром" за третій квартал 2024 року отримав чистий прибуток обсягом 171,5 млрд руб. Перший і другий квартали для компанії завершилися збитками 450 млрд руб. і 31 млрд руб. відповідно, а розмір збитку за підсумками дев'яти місяців становив 309,1 млрд руб.

Компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Згодом стало відомо, що щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.