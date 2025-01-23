Фінансові новини
- |
- 23.01.25
- |
- 19:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Новий уряд Болгарії поставив на паузу приєднання до єврозони
17:51 23.01.2025 |
Новий уряд Болгарії вирішив відкласти наступний крок на шляху до запровадження євро до моменту, коли відповідатиме критеріям для приєднання до єврозони.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, про це сказала в четвер, 23 січня, міністерка фінансів Болгарії Теменужка Петкова.
За словами Петкової, Болгарія наразі не відповідає критерію цінової стабільності. Після його досягнення вона звернеться до Європейської комісії та Європейського центрального банку за оцінкою, що є ключовим кроком у процесі вступу до єврозони.
"Коли ці фактори будуть наявні, я, безсумнівно, зроблю це", - додала вона.
Будь-яка країна ЄС, яка хоче приєднатися до єврозони, повинна відповідати кільком так званим критеріям конвергенції. Один з них вимагає, щоб середня інфляція в країні не перевищувала більш ніж на 1,5 відсоткового пункту рівень інфляції трьох країн, що мають найкращі показники в єврозоні, за останні 12 місяців.
За словами глави Мінфіну Болгарії, країна не дотягує до цільового показника приблизно на один базисний пункт.
Болгарія роками працювала над тим, щоб приєднатися до спільної європейської валюти, незважаючи на низку нестійких коаліцій і тимчасових урядів, аргументуючи це тим, що це стимулюватиме інвестиції та підвищить рівень життя.
Країна планувала запровадити євро з 1 січня 2024 року, та на заваді стала політична нестабільність, яка триває і досі.
Наразі незрозуміло, як наміри нового болгарського уряду, який проголосив запровадження євро одним зі своїх пріоритетів, вплинуть на швидкість приєднання країни до єврозони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Європейська солідарність» вимагає проведення закритого засідання Ради через арешт військових командирів
ТОП-НОВИНИ
|У «Резерв+» розпочато бета-тестування отримання електронного направлення на ВЛК - Умєров
|НБУ погіршив прогноз ВВП на 2025 рік до 3,6%, інфляції - до 8,4%
|Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%
|Справа генералів. Що означають арешти екскомандирів ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Новий уряд Болгарії поставив на паузу приєднання до єврозони
|Призупинення Трампом допомоги від США не завадить фінансовій підтримці України - Пишний
|Угорщина відмовилася автоматично продовжити санкції проти Росії та запропонувала дебати
|Наслідки ударів українських дронів: Експорт російського бензину впав торік на 30%
|Сонячна енергія вперше обігнала вугілля за генерацією в ЄС
|Рютте застеріг від швидкого закінчення війни переговорами
|Рютте заявив, що Європа може фінансувати американську зброю для України
Бізнес
|Google вирішив додатково інвестувати $1 мільярд у конкурента OpenAI
|«Дочка» Alphabet може розпочати випробування розроблених ШІ ліків уже цьогоріч - FT
|Конкурент CapCut: Meta анонсувала мобільний редактор для відео Edits
|Apple розповіла, які нововведення з’являться в iOS 18.3
|Трамп помилував засновника Silk Road у даркнеті. Його засудили на два довічних
|З лютого Microsoft буде автоматично зберігати вхід у ваш обліковий запис
|Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон