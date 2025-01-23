Сонячна енергія вперше обігнала вугілля за генерацією в ЄС

Європейський Союз вперше отримав більше енергії від сонця, ніж від спалювання вугілля.

Про це повідомляє аналітичний центр Ember.

У 2024 році сонячна енергетика забезпечила 11,1% електроенергії в ЄС (304 ТВт-год), обігнавши вугілля (269 ТВт-год).

"Сонячна енергетика стала головним чинником скорочення використання викопного палива у 2024 році", - зазначено у звіті. Тенденція до зростання використання сонячної енергії охопила всі країни ЄС.

Сонце та вітер задовольнили 29% попиту на електроенергію в ЄС, газ забезпечив 15,7%, а вугілля - 9,8%. Атомна енергетика становила 23,7% від загального виробництва електроенергії, гідроенергетика - 13,2%. У 2024 році частка відновлюваних джерел досягла 47%.