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Україна і Швеція домовилися про угоду для співпраці компаній в сфері ОПК
14:03 23.01.2025 |
Україна і Швеція домовилися розробити двосторонню угоду щодо підтримки впровадження спільних проєктів у сфері ОПК та обговорили пропозиції щодо їх створення.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України, пише "Європейська правда".
Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв зустрівся з директором управління випробувань та оцінки технічних систем шведської урядової постачальної агенції FMV, бригадним генералом Йоганом Аксельссоном.
Ну зустрічі, зокрема, обговорили перелік пріоритетних виробів, які дві сторони випускатимуть.
"Безумовно, ППО та боєприпаси залишаються пріоритетами України. Окрема необхідність - розвиток далекобійних можливостей", - зазначив заступник міністра оборони Боєв.
Аксельссон повідомив, що незабаром очікується позитивне рішення уряду Швеції щодо виділення нового пакета військової допомоги Україні, який стане найбільшим від початку повномасштабного вторгнення.
Крім надання озброєння, він передбачатиме інвестиції в українське оборонне виробництво, зокрема для збільшення далекобійних спроможностей.
Додатково українська та шведська сторони узгодили деталі реалізації контрактів щодо виробництва бронетехніки, зокрема шведських БМП CV-90. Планують налагодити партнерство для технічного обслуговування та ремонту цих бронемашин в Україні.
Під час переговорів також порушили питання забезпечення сталого зв'язку на полі бою для реалізації запланованих операцій Сил оборони. Швеція має інструменти супутникового зв'язку, які ефективно зарекомендували себе.
Як раніше повідомляли, Норвегія та Данія вкладуть сотні мільйонів євро у "данську модель" для озброєння України.
А в грудні Україна отримала понад 150 млн євро на фінансування українського оборонно-промислового комплексу від Данії, Франції та Литви.
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