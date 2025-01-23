Фінансові новини
- |
- 23.01.25
- |
- 15:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Саудівська Аравія обіцяє інвестувати у США $600 млрд за час правління Трампа
12:48 23.01.2025 |
Саудівська Аравія планує інвестувати в США $600 млрд протягом наступних чотирьох років. Про це пише АР з посиланням на повідомлення саудівських інформагентств про результати телефонної розмови спадкоємного принца Мухаммеда ібн Салмана з президентом США Дональдом Трампом.
"Спадкоємний принц підтвердив намір королівства розширити свої інвестиції та торгівлю зі Сполученими Штатами протягом наступних чотирьох років на суму $600 млрд і, можливо, навіть більше", - цитує АР повідомлення агентств.
Куди саме будуть спрямовані інвестиції - не уточнюється. Саудівські суверенні фонди добробуту раніше придбали великі частки в американських компаніях, а наразі придивляються до американської індустрії спорту. Водночас Саудівська Аравія переважно покладається на зброю та оборонні системи виробництва США, які можуть стати частиною інвестицій.
Очікується, що Саудівська Аравія може стати першою країною, яку відвідає Трамп як новий президент США. Так уже було у 2017 році, коли на початку свого першого президентського терміну Трамп порушив традицію та відвідав Саудівську Аравію, а не Велику Британію, як це робили американські президенти до нього. Тоді, перед візитом Трампа, Саудівська Аравія пообіцяла інвестиції в США у розмірі $450 млрд.
У понеділок, 20 січня, після своєї інавгурації Трамп говорив про можливий повторний візит до королівства в межах своєї першої закордонної поїздки, як він це зробив у 2017 році.
"Перша закордонна поїздка зазвичай була до Великої Британії, але... минулого разу я зробив це із Саудівською Аравією, тому що вони погодилися купити нашу продукцію на $450 млрд", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%
|Справа генералів. Що означають арешти екскомандирів ЗСУ
|Фракція «Голос» видала заяву із засудженням переслідування та дискредитації військових з боку правоохоронних органів
|Міноборони не погодило рішення наглядової ради Агентства оборонних закупівель продовжити контракт із його головою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Наслідки ударів українських дронів: Експорт російського бензину впав торік на 30%
|Сонячна енергія вперше обігнала вугілля за генерацією в ЄС
|Рютте застеріг від швидкого закінчення війни переговорами
|Рютте заявив, що Європа може фінансувати американську зброю для України
|Принцип «нічого про Україну без України» особливо важливий зараз, особливо після заяви Трампа - президентка Європарламенту
|«Не підходить». Придністров'я відмовилося від українського вугілля
|Мінекономіки направило до Єврокомісії звіт про виконання плану для Ukraine Facility
Бізнес
|Google вирішив додатково інвестувати $1 мільярд у конкурента OpenAI
|«Дочка» Alphabet може розпочати випробування розроблених ШІ ліків уже цьогоріч - FT
|Конкурент CapCut: Meta анонсувала мобільний редактор для відео Edits
|Apple розповіла, які нововведення з’являться в iOS 18.3
|Трамп помилував засновника Silk Road у даркнеті. Його засудили на два довічних
|З лютого Microsoft буде автоматично зберігати вхід у ваш обліковий запис
|Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон