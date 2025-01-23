Саудівська Аравія обіцяє інвестувати у США $600 млрд за час правління Трампа

Саудівська Аравія планує інвестувати в США $600 млрд протягом наступних чотирьох років. Про це пише АР з посиланням на повідомлення саудівських інформагентств про результати телефонної розмови спадкоємного принца Мухаммеда ібн Салмана з президентом США Дональдом Трампом.

"Спадкоємний принц підтвердив намір королівства розширити свої інвестиції та торгівлю зі Сполученими Штатами протягом наступних чотирьох років на суму $600 млрд і, можливо, навіть більше", - цитує АР повідомлення агентств.

Куди саме будуть спрямовані інвестиції - не уточнюється. Саудівські суверенні фонди добробуту раніше придбали великі частки в американських компаніях, а наразі придивляються до американської індустрії спорту. Водночас Саудівська Аравія переважно покладається на зброю та оборонні системи виробництва США, які можуть стати частиною інвестицій.

Очікується, що Саудівська Аравія може стати першою країною, яку відвідає Трамп як новий президент США. Так уже було у 2017 році, коли на початку свого першого президентського терміну Трамп порушив традицію та відвідав Саудівську Аравію, а не Велику Британію, як це робили американські президенти до нього. Тоді, перед візитом Трампа, Саудівська Аравія пообіцяла інвестиції в США у розмірі $450 млрд.

У понеділок, 20 січня, після своєї інавгурації Трамп говорив про можливий повторний візит до королівства в межах своєї першої закордонної поїздки, як він це зробив у 2017 році.

"Перша закордонна поїздка зазвичай була до Великої Британії, але... минулого разу я зробив це із Саудівською Аравією, тому що вони погодилися купити нашу продукцію на $450 млрд", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.