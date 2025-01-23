Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мін'юст США зупинив усі судові процеси щодо дотримання антидискримінаційних законів

 

Міністерство юстиції США наказало своєму відділу громадянських прав зупинити усі поточні судові процеси, що залишилися від адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Про це пише Reuters із посиланням на внутрішню службову записку.

Розпорядження заморожує всю діяльність відділу, який відповідає за дотримання антидискримінаційних законів.

У ньому міститься вказівка не порушувати нових справ і не погоджуватися на угоди, а також зазначається, що Мін'юст може переглянути деякі угоди, укладені адміністрацією Байдена в останні місяці.

Це може потенційно вплинути на угоду, досягнуту з Міннеаполісом, яка передбачає реформування міського департаменту поліції.

Федеральні слідчі виявили там систематичні порушення громадянських прав після вбивства чорношкірого Джорджа Флойда поліціянтами.

Розпорядження також може вплинути на реформи поліції в Луїсвіллі, де слідчі виявили систему дискримінації чорношкірих мешканців після вбивства Бронни Тейлор у 2020 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9751
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 43,6709
  0,2026
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7769  0,10 0,23 42,4188  0,12 0,28
EUR 43,5288  0,00 0,00 44,3015  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9700  0,08 0,19 41,9850  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес