Мін'юст США зупинив усі судові процеси щодо дотримання антидискримінаційних законів

Міністерство юстиції США наказало своєму відділу громадянських прав зупинити усі поточні судові процеси, що залишилися від адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Про це пише Reuters із посиланням на внутрішню службову записку.

Розпорядження заморожує всю діяльність відділу, який відповідає за дотримання антидискримінаційних законів.

У ньому міститься вказівка не порушувати нових справ і не погоджуватися на угоди, а також зазначається, що Мін'юст може переглянути деякі угоди, укладені адміністрацією Байдена в останні місяці.

Це може потенційно вплинути на угоду, досягнуту з Міннеаполісом, яка передбачає реформування міського департаменту поліції.

Федеральні слідчі виявили там систематичні порушення громадянських прав після вбивства чорношкірого Джорджа Флойда поліціянтами.

Розпорядження також може вплинути на реформи поліції в Луїсвіллі, де слідчі виявили систему дискримінації чорношкірих мешканців після вбивства Бронни Тейлор у 2020 році.