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АНАЛІТИКА

У Киргизстані заборонили нікаб у громадських місцях

 

Президент Киргизстану Садир Жапаров підписав закон, який, зокрема, забороняє жінкам носити у громадських місцях нікаб - мусульманський одяг, що закриває обличчя.

Про це повідомляється на сайті президента, передає Укрінформ.

Зокрема, закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Киргизької Республіки в релігійній сфері» передбачає відповідальність за носіння одягу, що не дає змоги ідентифікувати особу, в установах органів державної влади та громадських місцях. Виняток зробили для одягу, пов'язаного з трудовою і службовою діяльністю, або такого, що закриває обличчя за медичними показаннями.

Також зміни передбачають відповідальність за «навернення до своєї релігії послідовників інших віросповідань, релігійно нейтральних людей та атеїстів», проведення релігійних обрядів у низці установ, зокрема в будинках для літніх людей та людей з інвалідністю, виправних установах або слідчих ізоляторах, а також у частинах і підрозділах ЗС Киргизстану.

Крім цього, відтепер у країні заборонено розповсюджувати релігійну літературу та інші релігійні друковані, аудіо- та відеоматеріали в навчальних закладах, громадських місцях і під час обходу житлових будинків.

За порушення закону передбачається штраф у розмірі 20 тисяч киргизьких сомів (230 доларів США).
 

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