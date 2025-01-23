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Вартість транспортування нафти РФ до Китаю зросла вп'ятеро після санкцій США
12:15 23.01.2025 |
Вартість перевезення російської нафти сорту ESPO до Китаю різко зросла, досягнувши майже п'ятикратного збільшення порівняно з рівнем до введення останніх санкцій США проти РФ.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Тариф на перевезення нафти з тихоокеанського порту "Козьміно" на сході Росії до Китаю цього тижня досяг $7 мільйонів, повідомили обізнані з маршрутом трейдери, які побажали залишитися анонімними через делікатність теми. Для порівняння, минулого тижня тариф становив $5,5 мільйона, а до санкцій США - лише $1,5 мільйона.
Китайські порти стали обережнішими у роботі із танкерами, що потрапили під санкції, що дестабілізувало торгівлю нафтою ESPO, адже багато суден, які використовували цей маршрут, були занесені до чорного списку.
Це змусило інші танкери, які раніше обслуговували західні російські порти, перенаправити свої маршрути на схід для транспортування нафти до Китаю.
Одним із останніх танкерів, що приєдналися до цього маршруту, стало судно Legend. Воно завантажилося в порту Козьміно вперше 20 січня та має розвантажити свій вантаж у китайському місті Хуейчжоу на півдні країни, згідно з даними компанії Kpler. Раніше Aframax перевозив нафту сорту Urals із російських західних портів Усть-Луга та Приморськ.
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