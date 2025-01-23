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АНАЛІТИКА

Економіка РФ може витримати війну ще принаймні рік, потрібне посилення санкцій - прем'єр Бельгії

 

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив про необхідність посилення санкцій проти РФ, розширивши їх на скраплений природний газ і добрива.

"У цьому 16-му пакеті, я думаю, газ і СПГ мають відігравати дуже, дуже важливу роль. Я думаю, що добрива ми також маємо розглянути. Ми бачимо, що експорт добрив із Росії фактично збільшився порівняно з (ситуацією до - ІФ-У) війни", - сказав Де Кроо в четвер на "Українському сніданку" в Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука.

При цьому він зазначив, що в досягненні цілей за допомогою санкцій "на нас чекає довгий шлях" і економіка РФ може протриматися в цих умовах щонайменше рік.

"Російська економіка ослаблена, але наш аналіз показує, що російська економіка може витримати війну принаймні ще рік. І в усьому, що ми бачимо, абсолютно очевидно, що у Володимира Путіна є амбіції перегрупуватися, а потім зробити ще одну спробу, можливо, не проти України, а проти іншої країни. Тому ми маємо підтримувати ці санкції", - сказав прем'єр Бельгії.

Він наголосив, що збереження миру і захист від загроз із боку РФ можливі "тільки в тому разі, якщо у вас є надійні санкції, які будуть підтримуватися в майбутньому". "Тому мій аналіз полягає в тому, що ми йдемо на довгострокові санкції і що ми не маємо змінювати тему обговорення", - сказав Де Кроо.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Бельгія
 

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