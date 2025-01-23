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Глава Міноборони Британії попередив Путіна через корабель-шпигун
11:54 23.01.2025 |
Британія попередила лідера Кремля Владіміра Путіна після того, як Королівський військово-морський флот відстежив російський шпигунський корабель.
Про це, як пише "Європейська правда", сказав британський міністр оборони Джон Гілі 22 січня у парламенті, його цитує RFE/RL.
Гілі заявив парламенту, що судно "Янтарь" "використовується для збору розвідувальних даних і картографування критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії".
"Я також хотів би, щоб президент Путін почув це повідомлення: "Ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і ми не будемо ухилятися від рішучих дій для захисту цієї країни", - сказав Гілі.
"Ми продовжуватимемо викривати зловмисну діяльність Путіна і боротися з російським "тіньовим флотом", щоб запобігти фінансуванню його незаконного вторгнення в Україну", - додав він.
Інцидент з кораблем стався в той час, коли НАТО посилює свою присутність в Балтійському морі після того, як підводні лінії електропередач і інтернет-кабелі були пошкоджені в результаті ймовірної диверсії, яку, як вважають, здійснили судна, що належать до так званого "тіньового флоту" Росії.
Європейські уряди і США звинуватили Росію в активізації "гібридних атак" після повідомлень про пошкодження кабелів зв'язку в Балтійському морі, хоча вони ще не пов'язали Москву безпосередньо з цим пошкодженням.
Глава британського оборонного відомства заявив, що російський корабель увійшов у води Великої Британії 20 січня, що змусило Королівський військово-морський флот відправити два кораблі для його моніторингу.
"Було виявлено, що він блукає над критично важливою підводною інфраструктурою Великої Британії", - сказав Гілі.
AFP цитує офіційного представника в Парижі, який заявив, що французькі військові засоби також були відправлені для спостереження за "Янтарем", але це не свідчить про будь-які "ворожі наміри".
У листопаді 2024 року "Янтарь" також помічали біля берегів Ірландії, де пролягає критична підводна інфраструктура.
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