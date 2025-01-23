Greenpeace виграла позов проти Нідерландів із вимогою швидше скорочувати викиди азоту

Міжнародна неурядова природоохоронна організація Грінпіс (Greenpeace) виграла позов проти уряду Нідерландів, у якому активісти вимагають пришвидшити скорочення викидів азоту.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"Greenpeace виграла справу проти держави, суд зобов'язав уряд пришвидшити заходи щодо скорочення викидів азоту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд у Гаазі задовольнив позов Грінпіс із вимогою до уряду пришвидшити скорочення викидів азоту, щоб досягти цільових показників скорочення на найближчі роки.

Окрім того, у разі неспроможності держави забезпечити досягнення цілей 2030 року слід буде сплатити штраф у розмірі 10 млн євро.

У суді зазначили, що теперішній уряд згорнув низку заходів, які були потрібні для скорочення викидів азоту, і натомість не впровадив нову політику для досягнення цих цілей. Тоді як попередній уряд виділив на досягнення цілей понад 24 млрд євро, то теперішній уряд скоротив ці видатки до 5 млрд.

Обидві сторони можуть подати апеляцію на рішення, але суд постановив, що уряд вже має почати виконувати це рішення.

У Greenpeace привітали рішення і заявили, що очікують від уряду відповідальних дій.